Sí habrá grito de independencia en Angostura pero será virtual

Angostura, Sinaloa.- La contingencia que se está viviendo a raíz de la pandemia del Coronavirus obliga a las autoridades municipales de Angostura a innovar en la manera de dar este año el tradicional Grito de Independencia de México, pues sí habrá celebración pero esta se desarrollará de manera virtual y todo mundo tendrá la oportunidad de verlo a través de las redes sociales, pues la fiesta que normalmente se llevaba a cabo queda suspendida para evitar aglomeraciones de personas y reducir considerablemente los riesgos de contagios.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez manifiesta que no se pueden dejar pasar las Fiestas Patrias que como mexicanos las vivimos y las sentimos en este mes, además de la algarabía que nos da identidad, pero definitivamente deciden no tener un evento masivo para proteger la salud de todos los que tenían planeado acudir a la explanada de la presidencia municipal.

"El Grito de Independencia de México va a ser virtual y solamente estarán presentes determinado número de funcionarios para cumplir con los protocolos de los honores a la bandera y darle el realce al evento.

La fiesta que normalmente se hacía antes, durante y después del grito en esta ocasión no se llevará a cabo, queda suspendida, además vamos a conmemorar, esto por las fechas, pero no tenemos mucho qué celebrar por toda la situación que estamos viviendo donde la sociedad está siendo afectada, ya que muchas personas se nos han adelantado en el camino y nos duele que ya no estén con nosotros.

Creo que el no hacer esta fiesta sería también en memoria de todas estas personas que lamentablemente perdieron la batalla, la ciudadanía angosturense debe verlo de esta manera y apoyarnos no acudiendo al balcón presidencial a esperar el grito porque no será así.

Haremos el festejo de manera virtual, por redes sociales podrán ver y seguir lo que acontecerá, avalo a la responsabilidad de la gente que no se vaya a venir a la explanada de la presidencia y no se aglomeren, que lo hagan en nombre de todas estas personas que se nos han ido y de las que no queremos que se enfermen y Dios guarde la hora también se nos vayan", comenta la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.