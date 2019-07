“Si no hay otra opción, con o sin permiso quemarán soca”

Angostura, Sin. Ante el anuncio que hiciera la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez de que en Angostura no había permiso para nadie de quemar soca, sea cual sea su necesidad, y quien lo haga recibirá una multa de 10 mil pesos, el presidente del Módulo V-II dice que para la nivelación de terrenos, si no hay otra opción, con o sin autorización se van a dar los incendios.

Óscar Inzunza resalta que no pueden desaprovechar el recurso económico que les está ofreciendo el Gobierno del Estado para llevar a cabo estas nivelaciones, por tal motivo buscarán alternativas y evitar en todo lo posible la quema de soca, pero si de plano no hay más remedio el productor va a recurrir a esta práctica y ya luego verá las consecuencias.

“Reconocemos que la alcaldesa Aglaeé Montoya está muy preocupada por este tema, pero seguro en unos días más, ya cuando se termine de trillar todo el maíz, va ser alarmante el cómo se van a disparar las quemas.

Ahorita tenemos algunos productores que andan con la nivelación de sus terrenos y para no quemar están viendo la posibilidad de que a través de la Asociación Ganadera Local de Angostura pudieran levantar la soca de sus predios y llevársela como alimento, que el interesado lleve la maquinaria, la empaque y se la lleve gratis, pues así le facilitarán los trabajos de nivelación al productor, pero si desafortunadamente en estos días nos llueve ya esa soca se pudre y así no sirve como alimento para el ganado, ahí es donde entraríamos en el dilema.

El recurso, como módulo, no lo vamos a dejar escapar, de alguna u otra manera haremos todo lo que nos corresponde para aplicarlo y ya lo último que haríamos sería la quema de soca y sería el productor el que decidirá y si no tiene otra alternativa lo va hacer desafortunadamente, porque no podemos desaprovechar el dinero que se nos está ofreciendo”, señala Óscar Inzunza Inzunza.