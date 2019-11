Sí se puede vencer a la adicción a las drogas

Guamúchil, Sinaloa.- Las adicciones pueden ser tratadas, pero dependerá de la persona para dejar el consumo. Estos son los testimonios de cuatro pacientes en tratamiento, una muestra ejemplar de la fortaleza para salir adelante.

Por respeto se sustituyen los nombres. Iván, Carlos, Cristian y Saúl pertenecen a diferentes centros. Dos de ellos son de reciente ingreso, otro ha estado un año y ocho meses, mientras que el cuarto paciente es voluntario.

Iván tiene 17 años y se enganchó con la droga conocida como ‘cristal’. El adolescente comparte su mensaje: “Piensen primero en sí mismos, porque el cambio viene de uno, y en la familia, porque salen muy afectadas, y también beneficiadas cuando nos internamos”.

Carlos es un padre de familia de 45 años, quien ha estado internado por un año ocho meses. Tras cinco años de abstinencia tuvo una fuerte recaída, que lo llevó a tocar fondo. “Busco ser alguien de bien, un ejemplo para mis hijos y no ser señalado como un adicto, sino como una persona de bien. Se sufre mucho, no caigan en los vicios, porque no les llevará a nada bueno”.

Para Cristian la adicción es una enfermedad emocional y mental, y es por esto que se requiere apoyo para salir adelante. Saúl es un padre de familia a sus 19 años de edad. Inició a los 12 años con tabaco y alcohol. Pasó a la cocaína y de ahí al ‘cristal’. Lo que más le pesa es no haber estudiado una profesión, la droga le arrancó todo; se salió de la escuela, acabó consigo, dañó a sus padres, su esposa y su hija.