Siembras de cacahuate van pintando bien en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- En estos momentos varios productores del municipio de Mocorito tienen buenas expectativas de siembra, esto debido a las constantes lluvias que se han presentado, las cuales han puesto muy bonitas las plantas en las diferentes parcelas.

El conocido agricultor Pedro Castro, originario de la sindicatura de Cerro Agudo, manifiesta que los fumigantes y los fuertes aguaceros, que algunos de ellos estuvieron acompañados con viento, han ayudado en gran medida para que la plaga del chapule, animal que se come la flor y evita el nacimiento del producto, haya bajado de intensidad, incluso a punto de desaparecer.

Además confirma que muchos productores de cacahuate ya han cultivado sus terrenos y le han hecho la mesita de tierra correspondiente a la mata para que aquí se desarrolle mejor el cacahuate.

Días atrás los agricultores aplicaron buenas fumigaciones para controlar la plaga del chapule / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Hasta ahorita el panorama va pintando bien, ha habido buena agua, pero todavía no podermos cantar victoria, hay que esperar el mes que entra, que es cuando la siembra empieza a amarrar, como decimos nosotros".

"Muchos ya dimos el segundo cultivo, que sirve para oxigenar la tierra y así dejarla para que ya nazca el cacahuate. En cuanto a la plaga del chapule se refiere, este año hubo como nunca, mucho animal por todos lados, a todos los productores creo que nos pegó igual, incluso hasta los que sembraron maíz también batallaron, pero gracias a Dios al plaga ya bajó. Sí hay, pero en menor cantidad, no como antes se miraba", manifestó Pedro Castro.

"El chapule se come la flor de la planta y pues no hay flor no hay cacahuate, por ende, nos va muy mal en la producción. La abundante agua que ha caído ha puesto las parcelas muy bonitas y tenemos mucha fe en que nos va ir bien, pero en realidad esto no se sabe, ya que septiembre es el mes bueno, que siga lloviendo como hasta ahora, claro, mucha agua también perjudica, pero el mes que entra es cuando las águilas pintan, como decimos nosotros", concluyó el productor de cacahuate.