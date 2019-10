Sigo disfrutando la vida: María del Rosario Sánchez

Guamúchil, Sinaloa.- María del Rosario Sánchez es una valiente mujer que desde hace aproximadamente tres años está luchando contra el cáncer de mama.

Con actitud muy positiva, comenta que cuando una de sus hijas le habló para avisarle los resultados que habían arrojado los estudios, ella se encontraba bailando en una fiesta del INAPAM, y en ese momento no estaba para mortificaciones, sino para divertirse y disfrutar la alegría de la vida.

“Nunca sentí dolor ni me puse mal, al contrario, siempre estaba bien, con mucho ánimo, pero una vez que estaba acostada y me quise voltear para un lado, me tenté una bolita en el seno derecho y pues luego se lo dije a mis hijos. Posteriormente, ya para hacerme unos estudios más a profundidad fui a Seguro Social, pero se embromaron para mandarme con el especialista, entonces mis hijos me llevaron a hacerme un ultrasonido en particular y ahí me salió el problema, que era positivo a cáncer de mama.

Hablar de cáncer de mama es una frase muy fuerte, donde por lo general se piensa lo peor, que es la muerte, pero tomé las cosas con mucha actitud positiva y mi familia nunca me dijo nada, pues no me veían triste ni llorando y pese a todo lo que he pasado, estoy bien, me siento bien, no me duele nada y las veces que he ido con el oncólogo me dice que voy bien en los estudios, pero pues solamente Dios sabe. Hay que tomar las cosas con calma, ya que remedio ya no hay, pero sí hay que cuidarse más de lo normal.

Lo único que cambió con la enfermedad fue mi alimentación, pues no como nada de embutidos, los mariscos, los derivados de la leche, entre otras cosas, pero mi estilo de vida siguió igual.

Hace aproximadamente tres años que me quitaron un pecho y sigo yendo a revisiones médicas, pues primeramente las citas eran cada dos meses, luego cada cuatro y hoy cada seis, me las están alargando.

Cuando estaba en tratamiento me dieron seis quimioterapias y se me empezó a caer el pelo, pero ya me volvió a crecer. La verdad, en esta enfermedad tenemos que ser positivos, pensar siempre que vamos a salir adelante, no dejarnos caer porque seguro esto favorecerá a la enfermedad y entonces sí las cosas se ponen más complicadas.