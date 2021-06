Sigue el conflicto en colonia de Guamúchil: maquinaria del Ayuntamiento tumbó árboles

Guamúchil, Sinaloa.- Vecinos de la colonia La Militar de la calle Fausto Rodríguez de Guamúchil, que denunciaron el acaparamiento de una calle de parte de un vecino que es propietario de un taller, informaron que les “tumbaron” los árboles que se encontraban en dicho lugar.

Una de las vecinas que manifestó su molestia porque la maquinaria quitó los árboles a pesar de que el día de ayer la indicación fue que no se quitaran.

Esto fue lo que informaron los vecinos en la visita a la colonia: “Vino la policía de Ecología ayer antes de que se fuera la maquinaria y les dijo que no había necesidad de que quitaran los árboles, yo vengo a cuidar los árboles y me mandó mi jefe a qué viera dijo uno de la policía ecológica, les dije hoy que no estorbaban los árboles porque hay vialidad y todo no tienen nada que hacer y les dijo a los de la maquinaria que se fueran, pero vinieron muy temprano y quitaron los árboles. Yo salí y les pregunté que si ahora a qué venían y nos dijeron que iban a raspar la calle y a quitar esto por órdenes de la presidenta”, informó la vecina Anael Armenta.

El problema se ha generado desde el mes de marzo cuando el propietario cerró la calle que ha estado libre por más de cuarenta años.

Los vecinos manifiestan su inconformidad por esta situación ya han acudido con las autoridades y con el director de Obras Públicas pero el problema sigue. Buscarán de nuevo acudir a la Presidencia Municipal y que se encuentre una solución.

