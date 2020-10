Sigue trabado el conflicto de los policías despedidos en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El conflicto de los policías municipales despedidos supuestamente de manera injustificada hace algunos años en el Pueblo Mágico de Mocorito, sigue trabado y parece no tener fin pese a que las autoridades les ponen sobre la mesa la propuesta de reincorporarlos a la corporación para que alcancen su pensión laboral esta no fue aceptada.

Hoy por la mañana sostuvieron otra reunión y se creía que ya había un veredicto final que acabaría con la polémica pero desafortunadamente no fue así, por tal motivo todo sigue igual, sin avance alguno.

Daniel Serrano, uno de los agentes afectados, externa que no están de acuerdo con lo que les ofrecen las autoridades y van a esperar los tiempos, pero dicha reunión sirvió solamente para fijar las posturas de cada uno.

"Ellos lo que están haciendo es aprovechándose de la necesidad que tenemos para bajarnos los porcentajes dictaminados en la sentencia. Algunos compañeros ya fallecieron y lo que estamos buscando es que a sus viudas se le dé una pensión, pero no hay nada concreto.

Ya no sé el número de reuniones que hemos tenido y seguimos en los mismo, ni ejecutan una sentencia mucho menos se firma un acuerdo o un convenio de pago. A unos compañeros les ofrecen el 10 por ciento y la verdad eso es un abuso, fuera de lugar completamente, yo me sigo planteando en un 55 o 60 por ciento de lo que nos corresponde, pero vamos a esperar a ver qué nos resuelven", expresa el agente afectado.

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, Carlos Pérez, da a conocer que la propuesta de la autoridades municipales es reincorporarlos a la corporación a que nuevamente puedan ser agentes, pero ahora bajo ciertas circunstancias porque ellos no pueden portar armas, podrían ser una Policía Turística o algo por el estilo y todo esto gracias a que el alcalde Guillermo Galindo lo está queriendo hacer, ya que siendo claros la sentencia jamás condena al presidente municipal.

"Qué es lo que nos ha tenido atorados aquí, de que ellos al momento que presentaron la demanda no se defendió la secretaría de Seguridad Pública y la sentencia dice que todavía pueden cobrar el aguinaldo del 96, 97 y 98, dinero que ya cobraron, entonces ellos quieren que se les pague y eso es imposible.

Están aferrados a una sentencia donde desde el punto de vista legal ellos tienen la sentencia, pero desde el punto de vista de justicia no es justo hacer un doble pago. A lo que vemos estos agentes no quieren negociar sino que se les pague lo que dice la sentencia. Nadie está cayendo en desacato porque no han sido condenados en la sentencia", afirma el abogado.

El alcalde Guillermo Galindo Castro afirma que el Ayuntamiento no cuenta con recursos para pagarles, pero hace el compromiso de gestionarlos para darle una viabilidad a este problema que viene desde ha seis años donde hubo irresponsabilidad por parte de la administración pasada al no atenderlos.

"El problema se hizo muy grande, pero desde el 2017 que nosotros llegamos a la administración los hemos estado atendiendo y buscando las formas de salir adelante. Poco a poco las cosas se han ido aclarando y cuando ya tengamos la determinación final, con los debidos recursos, ver la forma del cómo empezar a pagarles.

Si llegamos a un acuerdo final ya veríamos cuantos agentes reasignaríamos a la Policía Turística que sería donde ellos entraría y que en su momento plantearíamos ante Cabildo para que lo avalen porque es algo muy importante lo que se viene para Mocorito y ellos como expolicías podrían ayudarnos con esta nueva forma de la creación de la Policía Turística. Se les liquidaría y además se les daría la oportunidad de trabajo en esta nueva policía en el municipio, claro sería una negociación y si todos estamos de acuerdo adelante", detalla el alcalde "Memo" Galindo.