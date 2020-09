Siguen los contagios y muertes a causa del COVID-19 en Angostura y Salvador Alvarado

Salvador Alvarado.- Desafortunadamente se siguen presentando los contagios y muertes a causa del COVID-19 y pese a que las cifras van a la baja la pandemia mundial continúa afectando seriamente a la ciudadanía de la región del Évora en Sinaloa.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado da a conocer hoy que la cifra de contagios de coronavirus aumentó en Salvador Alvarado, al registrarse dos nuevos casos, en tanto que en Angostura lamentablemente una persona del sexo masculino, de 73 años de edad, perdió la batalla en el Seguro Social.

Las autoridades municipales y la propia sociedad no deben relajarse dado a que la contingencia aún no pasa, muestra de ello son los nuevos contagios confirmados que se están presentando, pues hay sospecha de que Angostura tiene 58 infectados que están bajo observación médica, mientras que Salvador Alvarado cuenta con 18 sospechosos. Mocorito también debe estar alerta, al resaltar con 10 sospechosos y aunque hoy no tuvo nuevos confirmados de Coronavirus se queda en 2.

Cabe resaltar que el 35.4 por ciento de los pacientes activos están hospitalizados, mientras que un 7.2 por ciento del total está en situación grave.