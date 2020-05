Siguen negando el servicio de baños en la caseta de Alhuey, Angostura

Angostura, Sinaloa.- Algunas personas que transitan cerca de la caseta de cobro Las Brisas, en el municipio costero se han quejado debido a que el servicio de baños está cerrado. En este lugar ya no permiten que las personas tengan acceso a los baños como medida preventiva por el Covid-19.

Ricardo Osuna, automovilista, señaló que esta acción no está bien porque este servicio es necesario para las personas que transitan por esta carretera.

Indicó que él en lo personal pasa aproximadamente 3 veces al mes ya que con frecuencia acuden a Ruiz Cortines. “Se supone que los baños son un servicio que deben brindar en las casetas y no lo están haciendo”, comentó.

Por su parte el ciudadano Rene Castro, expresó que este es un servicio que se necesita de manera forzada porque las personas viajan de lejos y en ocasiones requieren de un baño de manera urgente y si estos están cerrados las personas pudieran tener algún tipo de incidente.

“Este servicio es indispensable, no deberían de cerrar los baños, son muy necesarios y mas cuando las personas viajaban de lejos, o cuando traen niños, que ellos no se pueden abstener, ellos lo que quieren es entrar al baño. No se porque se tomaría esta decisión de eliminar este servicio pero deberían de revocarlo y volver a brindar este servicio”, comentó.

