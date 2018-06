Siguen sin poder vender sus cosechas de cacahuate

Mocorito, Sinaloa.- En el Pueblo Mágico de Mocorito, pese a todos los esfuerzos realizados dentro del estado y otros lugares de la República Mexicana, varios productores de cacahuate siguen batallando para vender sus cosechas.

Desde el pasado mes de octubre varias toneladas del grano se encuentran embodegadas, en espera de un mejor precio y listas para entregarse al mejor postor. David Cebreros Gallardo, uno de los agricultores afectados, quien por cierto es originario de la sindicatura de Cerro Agudo, argumenta que interesados en comprar el cacahuate sí hay, pero lamentablemente no han vendido debido al muy bajo precio que ofrecen, pues primero les daban 12 pesos con 50 centavos por kilo y hoy bajó a 12 pesos.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

“No pueden salir los costales de cacahuate que tenemos en las bodegas.

En Higuera de los Vega hay un comprador, pero lo paga muy barato, y si lo vendemos así no vamos a sacar ni para pagar las deudas que nos echamos. Ya empezó a llover pero no tenemos recursos para volver a sembrar, ya le buscamos por muchos lugares de México y no se ve movimiento de comercialización.

La situación está difícil, y lo que estamos haciendo ahorita es estar vendiendo por poquito, para semilla, pero nosotros queremos comercializar en volúmenes grandes, para poder así tener dinero para empezar a prepararnos para el nuevo ciclo. Mientras llega un buen gallo vamos a tener almacenado el cacahuate. Somos varios los que tenemos este problema, y no nos queda de otra más que esperar”, comenta David Cebreros.