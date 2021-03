Silencioso aumento del kilo de tortilla en la Región del Évora rebasa lo oficial

Guamúchil, Sinaloa.- Se vende el kilo de tortilla a 20 pesos en varios establecimientos en los tres municipios de la región del Évora, pero el precio es diferente al publicado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado se encontró en varias tortillerías un costo que supera la cifra promedio que dio a conocer la Profeco, resultado del monitoreo realizado en todos los estados del país. Este es el comunicado de la institución para informar al consumidor cuánto debe pagar por el kilo.

De acuerdo con el último comunicado de prensa con fecha al 5 de marzo, se refiere que los resultados del programa Quién es quién en los precios, en Sinaloa el precio en tortillerías es de 19.40 pesos. En el 97 por ciento de los establecimientos monitoreados de más de 700 tortillerías en el país, no se encontró variación en el precio entre la primera semana de enero a la primera semana de marzo.

Sin embargo, en el caso de la región del Évora el aumento es una realidad. La pregunta es cómo se autorizó el aumento de un peso que pega directamente al bolsillo de las familias, y que de manera silenciosa se aplicó.

En la declaración del procurador federal del consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, en la prensa nacional, manifestó que no se justificaba un aumento al precio en pandemia y considerando lo siguiente: “La cosecha de maíz blanco más importante, la de Sinaloa, se dio en abundancia, no subió el precio de la harina y no subieron los energéticos”. Queda pendiente saber si la Profeco procederá con sanciones ante aumentos.

