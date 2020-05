Sin apoyo del gobierno los ganaderos están por dejar la actividad

Angostura, Sinaloa.- Ganaderos de Angostura viven la peor crisis de su vida, pues no tienen apoyo de ningún programa de Gobierno, y lo peor del caso es que tampoco hay a quién venderle los animales para salir adelante y subsistir en esta contingencia sanitaria que ha generado el coronavirus, por tal motivo muchos están a punto de tirar la toalla y abandonar la actividad.

Maricela García Sánchez, presidenta de la Asociación Ganadera Local, comenta que verdaderamente las cosas están muy mal y están sobrellevando la actividad con gran esfuerzo y en ocasiones de puro milagro, pero hay muchos productores pecuarios que ya no aguantan la situación y ya no tienen recursos para seguirse manteniendo.

“Con lo que sea tenemos que trabajar, ahorita ya se están dando las trillas de maíces amarillos y algunos blancos en el sur de Angostura, y estamos haciendo pacas de alimento para el ganado, nos queda muy lejos de la Asociación hasta estas parcelas, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por tener algo.

Es lo único que tenemos, porque ahorita no hay nada de apoyos, incluso los ganaderos están muy desanimados por el bajo precio que tiene el becerro, que ya anda entre los 36 y 38 pesos el kilo en pie, pero independientemente del precio, el detalle es que no hay compradores, pues si alguien quiere vender uno o dos animales, ya sean becerros, borregos, cabras, entre otros, se queda queriendo porque no hay quién los compre, es lo más triste todavía, no hay garantía de precio ni de venta. Prácticamente los ganaderos estamos a la deriva, y la mayoría están desesperados porque últimamente no ha habido apoyos y debido a esto la actividad se ha venido abajo.

Muchos productores pecuarios me hablan para preguntar el cómo andan los apoyos y quiénes andan comprando becerros para venderles, y al investigarles y decirles el cómo están las cosas, la verdad, se desilusionan.

Al no ver algo redituable en la ganadería mucha gente está empezando a tirar la toalla, a abandonar la actividad, porque es algo que no les está dejando ganancias, al contrario, le están metiendo de su bolsa para salir adelante y ya no tienen recursos para seguir aguantando, sobre todo el que tiene encerradas sus vacas y no les da ni siquiera leche para hacer quesos”, detalla Maricela García Sánchez.