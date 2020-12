Sin cambios de horarios en diferentes comercios de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Abraham Camacho González explica que hasta hoy ningún restaurantero de Mocorito ni algún comercio dedicado a la venta de alcohol, ha solicitado permiso para ampliar su horario de prestación de servicio en estas especiales fechas decembrinas pese a que ha aumentado considerablemente el flujo de personas en las calles.

El Oficial Mayor comenta que mantiene comunicación constante con el secretario de la Comuna, Julio Medardo Serrano, y no han tenido conocimiento de que alguien haya mostrado en trabajar más de las horas que ya tienen establecidas.

“La verdad nunca me ha tocado saber que se de algún permiso por ampliación de horario en el sector comercial y hasta hoy no he recibido una solicitud al respecto. Pese a que hay mucha gente están operando de manera normal, cumpliendo con el horario que tienen establecido, claro lo hacen también para proteger a los trabajadores que tienen familia y quieren pasar esta fecha especial en convivencia con ellos”, indicó el Oficial Mayor.

Camacho González expresó que quienes venden bebidas embriagantes tiene sus requisitos a cumplir y no pueden salirse de ellos ya que de no acatar, serán fuertemente sancionados.

“Los que venden bebidas tienen sus requisitos a cumplir y no pueden salirse de ellos porque les puede caer una fuerte multa y hasta hoy no hemos tenido alguna indicación por parte del sector Salud sobre que vaya haber ley seca, así que todo se mantiene normal”, expresa el funcionario.