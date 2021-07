Sin cambios en prevención en Salvador Alvarado a pesar de un posible brote de Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar del posible brote de Covid-19 en una guardería de Guamúchil, la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz afirmó que no es tan alarmante la situación en el municipio comparada con otros, pero dijo que no por esto se puede bajar la guardia.

Además, mencionó que se deben seguir cuidando a pesar de que ya haya personas a las que se les haya aplicado la vacuna.

La primera edil resaltó que estarán realizando unos operativos en el Centro de la ciudad para que los comercios y negocios establecidos se sigan cuidando y sigan poniendo en práctica las medidas de prevención.

Dijo que será necesario que todos los negocios tengan un control de la entrada y la salida de los clientes, así como también que se mantengan firmes con el uso de cubrebocas y el gel antibacterial.

“Todos ya sabemos lo que tenemos que hacer ahorita, es simplemente no bajar la guardia, no confiarnos, y ya sabemos que hay que mantenernos en áreas ventiladas y no en partes cerradas”.

Explicó que los filtros que se instalaban anteriormente en la salida sur y norte de la ciudad no serán implementados en esta ocasión, ya que no se consideran tan necesarios.

La presidenta de Salvador Alvarado explicó que es muy posible que los casos que se han dado en personas jóvenes de edad sea debido a que es la población que aún falta por recibir la vacuna.

He tenido algunos acercamientos con la directora del Hospital General y comentó que hace poco le llegó una joven de algunos 30 años. Esperamos que pronto se puedan vacunar”.

Detalló que espera el porcentaje de vacunación de este municipio tenga un aumento, ya que ella considera que Salvador Alvarado ha sido de los privilegiados porque fue donde primero llegó la vacuna, y lo que resta como ciudadanos es ser conscientes y seguir con los cuidados. La funcionaria municipal destacó que el lavado de manos es indispensable.

Por último, Pier Angely Camacho de Ortiz resaltó que se tuvo una reunión con el Comité de Salud y se tuvo una plática con Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, donde se llegó al acuerdo de que el municipio no está en una situación alarmante para cerrar lugares recreativos o cancelar actividades como en otros municipios.

