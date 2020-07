Sin condiciones para abrir Espacios de Alimentación en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Pese a que muchos establecimientos ya regresaron a su actividad comercial acatando las recomendaciones señaladas por el Sector Salud en la nueva normalidad, el director del Sistema DIF en Angostura afirma que en cuanto a los Espacios de Alimentación se refiere, éstos permanecerán cerrados por varios días más debido a que las condiciones aún no son favorables para su reapertura.

Ángel Andrey Angulo Zambada explica que la mayoría de las personas que laboran en estos lugares son adultos mayores y, por ende, los más vulnerables a contraer un desafortunado contagio, por tal motivo no se les expondrá, al contrario, se les está protegiendo su salud, ya que por muchos es sabido que en las comunidades donde están ubicados estos espacios hay varios casos sospechosos, cuyas personas tienen todos los síntomas que indican COVID-19 pero les da temor ir a consulta.

“Los Espacios de Alimentación siguen cerrados porque ha habido brotes de coronavirus a los alrededores, y pues no tiene caso estar exponiendo a la gente. Ya les entregamos lo que son los subsidios, pero no están trabajando todavía a raíz de que las condiciones no están dadas para su reapertura.

Las estadísticas que vemos, lo que se publica en las notas periodísticas, señalan que los índices de contagios van a la baja, sin embargo, en los pueblos la situación se ve muy diferente, porque se siguen presentando fallecimientos y nuevos casos, que muchos de ellos no se tienen contemplados.

En La Reforma, solamente, hay mucha gente contagiada, y seguro también lo habrá en las otras comunidades, y todo porque a las personas les da miedo ir a consulta médica y con justa razón, por la fama que agarraron. Para reabrir los Espacios de Alimentación vamos a esperar a que la realidad sea otra”, asegura Ángel Andrey Angulo.

