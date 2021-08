Sin condiciones para el regreso a clases en el municipio de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- El regreso a clases presenciales es un tema complejo, ya que todos los días siguen apareciendo un gran número de nuevos contagios de Covid-19, situación que mantiene preocupados a maestros del municipio de Mocorito, mismos que coinciden en que el regreso a clases es una necesidad, sin embargo, aseguran que de momento las condiciones no son propicias para volver a las aulas, puesto que el riesgo de contraer el virus es alto.

Escuelas de la cabecera y demás comunidades pertenecientes al Pueblo Mágico han sufrido daños graves en infraestructura. Respecto a esto, Tomás Enrique Cervantes López, coordinador sindical de la SNTE 53 en la región del Évora, informó que en este sentido no existen las condiciones para el regreso a clases presenciales.

Además, expresó que por la seguridad de toda la comunidad educativa lo mejor sería continuar con las clases en modalidad virtual.

Por su parte, Agustín Jaime Sosa, profesor de la preparatoria UAS y Cobaes Mocorito manifestó que desde su perspectiva el regreso a clases presenciales es una necesidad, ya que un gran número de alumnos no cuenta con las herramientas necesarias para continuar virtualmente, no obstante, comenta que por el momento no es lo más recomendable. “Si quisiera regresar, mucho, pero no se puede”, expuso con seguridad.

Leer más: Con vocación y carencias trabajan los héroes sin capa de la Región del Évora

En el mismo sentido, Lydia Heráldez, docente de la FCA Mocorito y FCAT Guamúchil, comentó que para ella es difícil dar su postura debido a que es necesario volver a convivir con los alumnos, por otro lado, esto representa un gran riesgo para todos en general.