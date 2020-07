Sin contratiempos en centro recreativos en Angostura por la nueva normalidad

Angostura, Sinaloa.- Con el regreso a la nueva normalidad, algunas playas de Sinaloa lucieron atestadas de gente durante los últimos días, pero la situación no fue igual para las playas del municipio de Angostura, donde se han registrado unos días en calma.

El coordinador municipal de Protección Civil, José Luciano Castro Bojórquez, señala que no se ha visto gran movilización en estas zonas del municipio y han estado en Playa Colorada y El Perihuete, donde las cosas permanecen normales y no son áreas muy visitadas en estos días, mientras que en La Reforma con el tema de los negocios esenciales y no esenciales, sí se está viendo mayor movilización pero bajo las medidas de prevención necesarias en relación a la contingencia.

“Han acatado las disposiciones, nosotros también tenemos un filtro ahorita de sanitización los fines de semana en la cabecera municipal y también tenemos un filtro en el mercado municipal, que es un área muy visitada por nuestra gente y tenemos dos personas ahí donde se están llevando medidas de prevención en cuanto al gel antibacterial y el cubrebocas al 100 por ciento se está llevando ahí”, expresa.

