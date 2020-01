Sin definir el precio del garbanzo en el estado

Angostura, Sinaloa.- Aún se desconoce el precio que alcanzará el garbanzo, debido a que éste se fija hasta que comienzan a cosechar los productores.

Samuel López Ángulo, presidente del Módulo de Riego 74-2, dijo que ahorita es mera especulación. “Siempre ha sido así, una semana después de que cosecha el productor es cuando se empiezan a dar los precios”, citó.

Un dato importante es que en el estado de Sinaloa van alrededor de 15 mil hectáreas sembradas y en el módulo 74-2 son aproximadamente 2 mil hectáreas.

Señaló que los garbanzos de temporal serán buenos porque les ha hecho bien el clima, pese a que la floración se ha perdido. “Pero se están recuperando y nuevamente volverán a florecer”, citó.

Agregó que en el caso de los garbanzos de riego sí se han dañado algunos porque les ha llovido y se les cae la flor. Dijo además que sí tienen buena apariencia pero habrá bajos rendimientos; resaltó que no tendrán los rendimientos aceptables.

La comercialización de este producto a nivel local ha sido mayor. / Fotografía: Daniel Ayala EL DEBATE

Detalló que estos problemas los presenta el garbanzo por efecto de las lluvias. “Vuelve la flor, pero como quiera que sea los rendimientos caen”, dijo el presidente del Módulo de Riego 74-2, Samuel López Angulo.

Ponderó que este módulo no está en condiciones de atender un cultivo de primavera-verano.

“Cultivo de tomatillo o frijol, no. La situación geográfica de nuestro módulo no permite, no hay conducción del sistema Humaya y no podemos atender a más productores de los que ya están establecidos, y nuestra prioridad es atender a los productores de otoño-invierno”, señaló.

Resaltó que no tienen capacidad para atender a productores que deseen sembrar el ciclo primavera-verano.