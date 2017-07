Sin equipamiento para el desazolve de arroyos

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que la ciudadanía que habita en la colonia Primero de Mayo manifestara su inconformidad acerca de que solamente se había limpiado una parte del arroyo El Zopilote, el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, expresó que no han acabado los desazolves de los arroyos dado a que el municipio no tiene el equipamiento necesario, sin embargo, recalcó que han estado echando mano de los módulos; asimismo, dijo que los arroyos tenían años que no se tocaban.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

COMENTARIO.

Por su parte, el director de Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, informó que por cuestiones de logística se dejó la obra no en su totalidad terminada, sin embargo, manifestó que el día lunes (mañana) será cuando se continúe con el desazolve del arroyo El Zopilote.

ATENCIÓN.

El director de Protección Civil señaló que esta semana se continuará con la limpieza y desazolve de los puntos más críticos de Salvador Alvarado, por ello indicó que sí se va a desazolvar la parte del arroyo El Zopilote, al igual que algunas bocatormentas y corredor pluvial que comprenden al bulevar Morelos en dirección a las colonias Las Fuentes y Militar. Aunado a ello, comentó que pese a que se tuvo que detener el trabajo la semana pasada, estuvieron llevando a cabo una revisión por todos los arroyos del municipio en compañía del área de atención a emergencias de la Conagua, donde se realizó un monitoreo con la finalidad de percatarse cuáles son las mayores zonas de afectación y así darles prioridad.

ANÁLISIS.

Respecto a cómo van a atender el problema que manifestó la ciudadanía, donde señalaban que estaba más alto el arroyo en la parte del Prado, Luis Alberto Gastélum Camacho manifestó que estarán en pláticas con Obras Públicas, ya que han estado trabajando en coordinación, por lo cual lo valorarán en el transcurso de la semana para que no haya posibles afectaciones. Asimismo, exhortó a la ciudadanía que habita alrededor y a quienes tienen sus viviendas en la colonia no tiren sus desperdicios en los arroyos, ya que están trabajando en mantenerlos en buen estado.

“La ciudadanía está viendo que estamos haciendo muchas cosas y más nos están exigiendo, y qué bueno, porque eso nos motiva y nos hace el compromiso de doblar esfuerzos”, señaló Carlo Mario Ortiz Sánchez.