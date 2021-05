Sin fecha para el cambio de la dirigencia del SNTE 53 en el estado de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que el tiempo ya pasó, la situación de la pandemia mundial generada por el Covid-19 sigue deteniendo diversas actividades en todo México y Sinaloa, entre ellas el cambio de dirigencia del SNTE 53, proceso que sigue sin convocatoria y sin definir qué es lo que va a pasar.

Sobre el tema, José Fernando Sandoval Angulo, actual secretario general del SNTE 53, comentó que no hay fecha, ni calendario nacional, por lo cual se desconoce hasta cuándo se podría realizar dicha elección.

Respecto a ese tema, comentó que cuando inició la pandemia se quedaron al filo de la votación cinco secciones, que son la 31 de Tlaxcala, la 21 de Nuevo León, la 3 y 37 de Baja California y la sección hermana, 27.

Sandoval Angulo comentó que mientras la pandemia no permita el regreso presencial a las aulas no habrá elecciones. El líder de los maestros precisó que no han dejado de trabajar pese a que tiene cinco años en el puesto, prueba de ello es que sigue generando resultados, pagando a los jubilados, siguen basificando maestros y siguen trabajando en su beneficio.

Cabe mencionar que los maestros ya se registraron ante una plataforma para ser vacunados, posiblemente si logren ese beneficio de salud posteriormente se dé el cambio de dirigencia, ya que si algo han exigido los maestros es su vacuna.

