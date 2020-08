Sin fecha para la reapertura de salones de fiestas en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El presidente municipal de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, aclaró la información declarada por el director de Acción Social a este medio, que consideraba como fecha prevista de la reapertura de los salones de fiestas a partir del día 15 de septiembre.

"No podemos anunciar la reapertura de los salones de fiesta si no nos ponemos de acuerdo todos. De parte de su servidor aún no hay fecha", fue la respuesta del alcalde Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz Sánchez, al regidor Romeo Galindo, durante la sesión de Cabildo ordinaria realizada ésta mañana.

Se le preguntó al presidente cuál era la fecha porque anteriormente le habían solicitado dicha información y se dijo que no había, pero por otra parte el Director de Acción Social ya había informado al respeto, señaló el regidor.

El presidente explicó que primero se tienen que reunir todas las estancias involucradas y revisarse todos los detalles porque cada salón tiene sus particularidades.

"Voy a buscar un acercamiento con los propietarios de los salones de fiesta para que estemos todos involucrados desde los meseros, las personas que hacen la comida, el personal y tendría que entrar también Protección Civil".

Ortiz Sánchez aclaró que no es un tema recaudatorio sino que es un tema que debe estar regulado. "Hay que decirlo, la gente si está realizando fiestas pero primero nos tenemos que reunir para definir la fecha", concluyó.