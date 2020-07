Sin fecha para permitir que meretrices vuelvan a ejercer en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- En el municipio de Salvador Alvarado aún no se libera el permiso para ejercer como meretriz debido a que el semáforo se encuentra en color amarillo.

Neftali Cruz Melendres, Medico Municipal, informó que por lo pronto no hay una fecha establecida para que se aperture el permiso.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Detalló que en el mes de mayo les llegó un reporte de tres mujeres que estaban realizando la prostitución en las calles de la ciudad por lo cual rápidamente atendieron el llamado y se hizo lo correspondiente. El médico dijo que a raíz de esto no han tenido ningún otro caso más.

Invitó a la ciudadanía que llegue a detectar a sexo servidoras ofreciendo sus servicios durante esta contingencia a que denuncien de manera discreta a la coordinación de salud municipal.

“Las medidas que se utilizaron con las meretrices que no acataron las indicaciones de no trabajar durante la pandemia para mitigar riesgos funcionaron ya que esto no se ha vuelto repetir”.