Sin gran aportación cambio de horario al comercio local

Guamúchil, Sinaloa.- A una semana de haber entrado en vigor el horario de verano, los comerciantes de la ciudad de Guamúchil no miran grandes beneficios. Algunos argumentan las ventas han disminuido y otros dicen prefieren el horario anterior.



Respecto al tema, la comerciante Yolanda Camacho Gutiérrez dijo: “Prefiero el horario anterior, éste a los locatarios del mercado no nos beneficia, ya que se abre más temprano y se cierra más temprano, vemos que muchas personas van llegando por las tardes cuando nosotros ya estamos cerrando”.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE

La locataria de un negocio de venta de carnes expresa que ella sí ha tenido disminución de ventas. Otro de los comerciantes que también opinó del tema fue el señor Tolentino Camacho Sánchez, quien dijo que el horario de verano no es de gran utilidad y que no aporta mucho al comercio, y que a pesar de que algunos partidos han propuesto éste no se cambie, los gobiernos siguen realizando acciones sin pensar; “yo firmé para que no se cambiara el horario, lo cual no sirvió de nada, ya que los senadores se opusieron, aquí las ventas están completamente mal”. También dice que él tiene más de 60 años como comerciante y nunca le ha visto beneficio.



Las opiniones sobre el cambio de horario entre los comerciantes fueron diversas, pero la mayoría coincidió que no les beneficia en gran parte. Quien mencionó que desde la perspectiva personal a él sí le beneficia fue el comerciante José Hugo Montoya.

Sí nos beneficia, porque salimos más temprano a descansar y podemos aprovechar en realizar algunas actividades sin que oscurezca.

Argumentó que hasta el momento él mira que el cambio de horario no le ha repercutido negativamente en su negocio, “nosotros todavía vendemos bien, no hemos tenido ni repunte, ni baja de ventas”. Las empresas que sí se están viendo favorecidas son las que cierran sus negocios ya tarde, como las boutiques, las joyerías y la venta de alimentos.

“En las tardes es cuando se puede decir las personas aprovechan el horario para realizar sus compras, ya que es cuando salen de sus trabajos, con el cambio de horario se ha visto más gente en el Centro, especialmente ya casi para cerrar los negocios, pero por las mañanas no se ha visto aumente el número de compradores", expresó la empresaria Patricia Barrios.