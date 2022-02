Sin incremento de ventas por el regreso a clases, señalan locatarios de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Sin mucho cambio se registran los índices de ventas en el mercado municipal de Salvador Alvarado, pues continúan bajas tras reactivación de actividades en el municipio, aseguró el comerciante José Hernández.

Tras una baja de contagios por Covid-19 en la región del Évora, a principios del mes de febrero el presidente municipal Armando Camacho Aguilar dio a conocer un comunicado sobre la reactivación de actividades culturales, artísticas y deportivas en el municipio, dando luz verde a la reincorporación de la vida laboral y escolar, pues incluso se autorizó el regreso a clases presenciales, donde cientos de niños volvieron a las aulas.

Debido a tales aperturas, algunos locatarios del mercado municipal mantenían la esperanza de elevar sus ventas que anteriormente habían decaído con la entrada del año y los estragos económicos que conlleva. Sin embargo, su ilusión fue opacada por la realidad de falta de economía, pues aún con el regreso a clases, muchos padres y madres de familia se abstuvieron de realizar mayores gastos. Ante ello, las ventas se mantuvieron en un nivel bajo para los comerciantes.

“Subió pero un mínimo, nada relevante, esperemos que con esta reapertura por fin se estabilice la venta, con que subiera un 15 por ciento ya nos desahogaríamos”, declaró el comerciante. Ante esta circunstancia, mantienen la esperanza de poder recuperarse económicamente con la reactivación de actividades, el regreso a clases y el tan esperado 14 de febrero.

“Ahorita solamente está saliendo para pagar cuentas, comida, las medicinas y el salario de los empleados”, señaló.

Asimismo, recalcó que año con año debe enfrentar el aumento del permiso que les exige el Ayuntamiento, sin importar cuánto les afecte.

“El Ayuntamiento no perdona, este año subió un cinco por ciento la mensualidad”, informó el locatario. Aunado a ello, junto a su señora esposa, argumentó que ellos ya no se encuentran en la edad de trabajar, pues al ser personas de la tercera edad ya no cuentan con la misma energía y salud.

Por su parte, Manuel León, otro comerciante del mercado municipal, señaló que con el regreso a clases no se generó tanta venta como esperaban.

Leer más: Para un mejor servicio, se enriquecerán espacios bibliotecarios en Angostura

“Prácticamente la gente no está comprando nada, ya tenemos dos años con las ventas bajas, estamos esperando un repunte pero no se ha dado”, dijo.