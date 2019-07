Sin interés de trabajar para no vertir el drenaje al río

Guamúchil, Sinaloa.- No se ven los esfuerzos para mitigar la descarga de aguas negras al río. El problema no son los colectores, el drenaje sí alcanza a llegar pero hay deficiencia en el bombeo a la laguna de oxidación, porque el cárcamo se llena y se derraman las aguas, explicó el regidor Gilberto Lugo, por lo que es hora de tomar acción para que el municipio cumpla con el tratamiento de aguas residuales, porque no se ha podido avanzar, afirma.

El gobierno de Salvador Alvarado no cuenta con la capacidad de rehabilitar los colectores de conducción del drenaje y no va a invertir en ellos al menos este año, porque las obras enterradas no se ven y no han mostrado el compromiso para mitigar la contaminación al río que está generando la falta de bombeo del cárcamo, acusa el regidor, presidente de la Comisión de Agua y Alcantarillado, de Cabildo.

El añejo problema de las descargas de aguas residuales al río no presenta avances en la presente administración del alcalde Carlo Mario Ortiz Sánchez, que den cuenta del compromiso por el tratamiento de aguas negras y acatar la Norma Oficial Mexicana de no vertir el drenaje al río.

“Es una indolencia, una falta de interés de parte de las autoridades y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) para tomar medidas que permitan reducir el vertimiento del drenaje al río. Las evidencias ahí están, continúa el brote de aguas negras, hay como cinco puntos que se han detectado por la ribera del río y a unos metros del cárcamo del drenaje próximos a la laguna de oxidación. No se cuenta con un plan estratégico para la compra de tubería en algunos tramos, faltan más bombas de aguas negras, ya que solo se cuenta con tres, la instalación de un tren de laguna más en la laguna de oxidación”; una serie de esfuerzos que sí están al alcance de las autoridades pero que no están actuando para acatar la Norma Oficial Mexicana que los obliga como ayuntamiento a cumplir con el tratamiento de las aguas residuales.