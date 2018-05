Sin marcha atrás madres de familia; exigen intendente

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que las madres de familia mostrarán su inconformidad ante las autoridades educativas por la falta de intendente en el jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia San Pedro, el día de hoy continuaron con su exigencia asegurando es necesario se asigne a una persona para las labores de limpieza, ya que han utilizado diferentes técnicas para buscar una solución y nada han resultado.

Las puertas del plantel educativo fueron cerradas por los padres de familia limitando el pase de más de 60 niños, dentro de las escuela quedaron las dos docentes asignadas al plantel en cumplimiento de sus labores, a las afueras de la escuela las madres de familia se agruparon en la espera del jefe de Servicios Regionales de Sepyc en la región del Évora para obtener una respuesta.

"Solamente una vez ha venido el jefe de servicios regionales de hecho él no conocía a la escuela, cuando vino se le hizo grande ya son casi 60 niños y solamente hay dos maestras no hay director, no hay maestra de música y no hay de educación física". Dijo Luz Romo.

Luego de unos cuantos minutos de haber limitado el pase de niños al kinder, llegó el jefe de jefe de Servicios Regionales de Sepyc, Lizandro Sillas, quien estableció el diálogo con las madres de familia y les expresó.

No había venido es porque no tengo una respuesta todavía, porque no han salido plaza de intendente en el estado solamente salieron dos plaza intendente.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

De la misma forma detalló que hay escuelas mucho más grandes que también están sin intendente, "el asunto de éste jardín es que había una persona y se fue antes de hacer trámites para que se quedará, se está buscando la manera de que se tengan plazas nuevas de intendencia".

Para finalizar expreso el funcionario "la idea es que los niños no pierdan clases creo que hay que hacer el esfuerzo entre todos para realizar la limpieza".