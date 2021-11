¡Sin nuevos contagios! Se recuperan 2 personas de Covid-19 en Angostura, Sinaloa

Sinaloa.- En estadísticas proporcionadas esta tarde por la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Sinaloa, el municipio de Angostura contabilizó dos nuevos pacientes recuperados, mientras que hoy la Región del Évora no estuvieron dentro de los nuevos casos confirmados con Covid-19.

Se detallo que hoy en el estado se reportaron 4 nuevos fallecimientos siendo uno de ellos en Mazatlán, uno en Ahome, y dos en Sinaloa, mientras la Región del Évora no fue afectada pero no es indicativo para ya bajar la guardia en cuanto a los protocolos sanitarios si no al contrario seguir cumpliendo con lo establecido para salir mas luego de la pandemia.

En cuanto a pacientes activos se refiere en el municipio de Salvador Alvarado hay 10 ciudadanos que luchan por su vida, en tanto que el pueblo mágico de Mocorito cuenta con 1 y Angostura 10.

En la Región del Évora se sigue contando con casos sospechosos a los cuales se les está dando un puntual seguimiento médico.