Sin presencia de corrales en la zona urbana de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Lo que parecía cuento de nunca acabar al parecer ya rindió frutos en el Pueblo Mágico de Mocorito, al no haber presencia de corrales en la zona urbana de este municipio, pues a decir de Orlando Vega, director de Ecología, esta situación ya ha aminorado y con ello la problemática de los quejosos que por obvias razones externaban su descontento hacia la Dirección de Ecología.

Respecto a ello, comentó que gracias a que la ciudadanía acató las reglas al notificarle de que no está permitido la presencia de corrales en esas zonas, tanto como para evitar enfermedades hacia la ciudadanía, se pudo lograr que fueran removidos de su lugar.

Asimismo, comentó que en la cabecera es donde más se contaba con esta problemática, sin embargo, al transcurrir el tiempo esta problemática fue disminuyendo, hasta el día de hoy ya no contar con ello. “Sabemos que en ocasiones es difícil, porque mucha gente no tiene lugar, pero ya no hay dentro de la mancha urbana, y muchas veces de que las personas empiezan a criar puercos ahí, la gente se queja, y vamos y les hacemos una invitación para que desistan de éstos, al no tener los permisos correspondientes, y no hemos tenido ni un problema en eso afortunadamente”, destacó.

Añadió que anteriormente se contaba con dos corrales que se encontraban dentro de la mancha urbana y al dar inicio con pavimentación sobre algunos lugares éstos fueron movidos hacia un lugar donde no causaran problemas.

El director de Ecología ponderó que hasta el momento no han llegado a aplicar sanciones a quienes fueron notificados y no cumplieron con dicha normatividad, por lo que en dado caso de ello se encargan de analizar el caso y en base a criterio de cómo se encuentre es la forma de sanción.

“Aquí de lo que se trata es de no pagar nada, sino de hacer la invitación para que los cambien”, recalcó.

Para finalizar, Orlando Vega hizo un llamado a la ciudadanía a seguir respetando los dictámenes que están registrados en el reglamento, en donde se especifica que no se puede tener animales dentro de la mancha urbana, esto con el firme objetivo de no causar problemas con los demás habitantes, así como también por las enfermedades.