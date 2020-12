Sin registro de multas en Salvador Alvarado por tirar basura en lugares prohibidos

Guamúchil, Sinaloa.- Como bien se sabe que el tirar basura en los lugares prohibidos no está permitido, por ser uno de los problemas principales de contaminación ambiental, a decir de la coordinadora de Ecología del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, Karina Camacho Mejía, en la ciudad de Guamúchil se cuenta con alrededor de 25 letreros que especifican el no tirar basura y dicha multa por hacerlo, misma situación que dio a conocer que en lo que va del año no se han aplicado.

Reconoció que esto puede ser factor de que esta mala práctica es muy rápida, ocasionando que las personas la tiren y se retiren rápidamente, sin alcanzar que otros ciudadanos tomen evidencia como fotografías legibles, o bien, que la patrulla llegue cuando se les hace notificar.

“Las multas por tirar basura creo que no se han dado, por ese motivo del hecho en que no se haya podido concretar una multa, normalmente cuando se tira la basura dentro de alguna de las colonias o en caminos que lo agarran de basurero se manda a un inspector a que platique con los vecinos para que tomen consciencia”, explicó.

La coordinadora de Ecología del Ayuntamiento de Salvador Alvarado detalló que la multa oscila entre 20 salarios mínimos. Para finalizar externó un llamado a ser conscientes y no realizar esta mala práctica y notificar de quien lo haga.