Sin repunte cierra el canje de uniformes y útiles escolares de la Región del Évora

Angostura, Sinaloa.- Hoy vence el plazo para que los padres de familia de la Región del Évora canjeen los uniformes y útiles escolares de sus hijos, programa que hasta esta hora no ha repuntado pese a que todavía falta por hacerlo alrededor del 25 por ciento de la población.

El textilero distribuidor autorizado, Jorge Rojo Gaxiola, expresa que esperaban mayor movimiento por parte de la ciudadanía por ser el último día y por no tener conocimiento de que el Gobierno del Estado vaya a dar una prórroga, pero no es así, todo ha estado muy tranquilo, eso sí llegando a solicitarlo uno que otro desbalagado, pero no en masas como antes solía suceder en estas instancias.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"La gente no está ejerciendo el vale, muestra de ello es que falta alrededor de un 25 por ciento de la matrícula total en hacerlo. Hoy es el último día y quien sabe si se vaya a dar una prórroga para los que por algún u otro motivo no han cambiado sus uniformes o alguna mecánica posterior para que obtengan el beneficio.

Al inicio del canje las semanas tuvieron una buena aceptación, la ciudadanía, sin aglomeraciones, sí estaba interesada en obtener los uniformes y prometía que sí iba a ver más aceptación pero las cosas cambiaron y el porcentaje fue disminuyendo poco a poco pero considero que a cómo está la situación un 76 por ciento ya hizo el canje y eso es bueno porque están los tiempos difíciles y la gente no siente la necesidad del uniforme porque su hijo no lo utiliza pero en su momento sí lo tendrán que hacer.

La verdad es que los uniformes que se han venido entregando ciclo tras ciclo es de muy buena calidad que con facilidad le sirve al alumno de un año para otro mientras les quede la talla y claro, hayan tenido un cuidado normal con la ropa.

Estadísticas que nos pasan indican que en el avance global se han entregado en el Estado un total de 785 mil 554 uniformes escolares, en útiles la cifra es 381 mil 313, calzado 43 mil 877 y mochilas 324 mil 941, este es un corte que nos da la Asociación de la Industria Textil Sinaloense.

También en útiles el porcentaje está muy similar, en un 75 por ciento más o menos entregados y pues el cierre del canje es muy tranquilo y hoy vence el plazo porque los encargados del programa tienen que hacer su cierre de año y de finanzas", detalla el empresario Jorge Rojo Gaxiola.