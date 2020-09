Sin repunte la venta de artículos patrios en Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Este año el fervor patrio se vive de una manera diferente, no se aprecian las calles con adornos alusivos a estas fechas y los comercios del primer cuadro de la ciudad de Guamúchil, como papelerías, mercerías y otros establecimientos ubicados en el mercado viejo, no tienen en venta artículos patrios como se acostumbraba en años anteriores, pues esta ocasión la pandemia ha ocasionado que se suspendan los eventos del mes patrio, al menos de la manera en que siempre se realizaban.

En el sector Centro, el comerciante Juan Hernández comenta que la situación es difícil pues en estas fechas repuntaban un poco las ventas con los artículos patrios, pero esta vez no han visto un beneficio en ese sentido ya que la gente no ha buscado dichos artículos pues no habrá eventos masivos.

Expresa que, ante el panorama actual, no han ofrecido nada alusivo al mes patrio en venta porque no les es redituable, y es que explica que quienes compran son principalmente personas que llegan de fuera y como no hay visitantes, ni recuerditos se llevan.

El 2019 y en años anteriores, los comercios del Centro lucían llenos de artículos tricolor, adornos patrios, vestuarios de charro o vestidos regionales, pues los festivales estaban a la orden del día en las escuelas y mucha gente se preparaba para el desfile del 16 de septiembre, pero ahora, como no habrá nada de eso, son contados los comercios que ofrecen estos artículos, mientras que los vendedores de banderitas en las calles tampoco se han visto como antes.

Por otra parte, la ciudadanía menciona que si las autoridades municipales hubieran decorado la ciudad como normalmente se hacía, al menos se incentivaría un poco a la gente a vivir el mes patrio aunque no se lleve a cabo la ceremonia del Grito de Independencia ni el desfile, pero solamente han visto la decoración de la Presidencia y nada más.