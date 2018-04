Sin respuesta transportistas ante el adeudo que se les tiene

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que hace algunas semanas el secretario de la CNOP en Salvador Alvarado, Ramón Román, diera a conocer que las constructoras tanto locales y estatales les deben fuertes cantidades de dinero por concepto de acarreos, los transportistas no han tenido respuestas favorables.

El líder de los transportistas, Ramón Román, dijo: “Las cosas no se han mejorado, no vemos que avancen las cosas, parece que el llamado que les hicimos por medio del periódico y otros medios no ha sido suficiente, esperemos solo esta semana para ver si nos pagan, si no, estaremos tomando otras medidas”.

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

Fue a principios de este mes cuando se manifestó que las diversas empresas constructoras tenían detenidos pagos a los aliancistas, ya que éstas argumentaban los gobiernos estatal y municipales no han sacado cheques por falta de firmas. Quien también mostró su molestia ante la falta de pagos fue el representante de la sección de volteo de la CTM, Alfonso Sánchez Camacho, quien precisó que se les debía más del millón de pesos, son alrededor de 12 compañías, entre éstas cuatro locales.