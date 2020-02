Sin saber leer ni escribir posee una inteligencia increíble

Angostura, Sinaloa.- Francisco Miguel Obeso Castro es un niño originario del campo pesquero Costa Azul, Angostura, que rompe con todos los estereotipos habidos y por haber pues, pese a no saber leer ni escribir, posee una gran capacidad intelectual que sorprende a todo aquel que entabla un diálogo con él, incluso hasta quienes lo escuchan hablar.

Este pequeño cuenta con 11 años de edad y actualmente cursa el sexto grado en la escuela primaria Niños Héroes.

Pese a las dificultades que se le han presentado en las diferentes etapas de su vida, tiene muchas ganas y deseos de sobresalir y seguir forjando su estudio en la secundaria, bachillerato y universidad.

Cabe resaltar que Francisco Miguel Obeso Castro nació de seis meses y pesó solamente un kilogramo, por tal motivo permaneció por varios días internado en el hospital luchando por su vida. Una vez que logró el objetivo de salir adelante, Dios le dio un don muy especial que no cualquiera lo tiene: la inteligencia.

En busca de una mejor vida, su mamá se fue a radicar a Mexicali, en tanto que Francisco Miguel quedó a cargo de su abuela Lilia Esther Montoya Reyes, quien le brinda los cuidados necesarios y lo va guiando en el trajinar diario. Por cierto, Montoya Reyes explica que Francisco es un niño muy inteligente, pero lo contradictorio es que no sabe leer ni escribir y no se explican el porqué sucede tal cosa en él.

“La inteligencia de Francisco sobresale de los demás niños en la escuela, pero todo es en base a lo que los diferentes videos que ve y escucha, ya sea en el celular, la tableta o la computadora. Yo, al igual que los maestros, le explico mucho y le busco por todos lados, pero no lo puedo hacer leer, tampoco sabe sumar ni restar ni nada de eso. Si escribe, pero es copiando las letras, por sí solo no sabe cuáles son las palabras, se le olvidan y eso es lo que no entiendo, el porqué tiene gran capacidad de retención para muchas otras cosas, pero para esto no.

Francisco es un niño muy educado que le puede explicar de todo tipo de temas, sorprende porque a su consideración le puede hablar de política, cuidado del medio ambiente, problemas sociales, la historia de México, entre muchas otras cosas.

Todo lo que sabe es gracias a la tecnología, pues tiene una aplicación que se llama Wikipedia y ahí busca todo tipo de información y lo que ve en los videos se le queda muy grabado, para todo lo que le pregunten él tiene una respuesta.

“Me preocupa cuando ya le toque ir a la secundaria porque no sé si me lo vayan a aceptar, pues como no sabe leer ni escribir. La verdad, sería una lástima que el niño ahí se quede, por eso yo les pido ayuda para que siga estudiando, a su manera, que siga adelante porque, la verdad, tiene mucha habilidad mental”, comenta Lilia Esther Montoya Reyes.