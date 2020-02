Sin seguro social laboran empleados del Ayuntamiento

Mocorito, Sinaloa.- Ante la situación de algunos trabajadores de confianza que laboran en el Ayuntamiento de Mocorito no cuentan con un seguro, el alcalde Guillermo Galindo Castro, informó que siempre ha sido así y lamentablemente los recursos no alcanzan.

El presidente municipal señaló que prácticamente cada trabajador que ingresa ya está al tanto de la situación. Agregó que lamentablemente la situación financiera no está para pagar el seguro a este tipo de personal.

Siempre ha sido así, desde la época del salvajismo y la barbaria, por así decirlo, siempre ha sido así en Mocorito, lamentablemente los recursos no alcanzan”.

“Cada trabajador sabe cuando entran a trabajar, sobre todo los de confianza que somos los que terminamos cada tres años pero la situación financieramente no nos da para eso”, citó.

Aseguró que ante esta situación no se puede hacer nada mientras que no haya recursos, dijo demás que no tiene conocimiento de la cantidad que se requiere para que esos empleados cuenten con un seguro.

“Siempre ha sido así y lamentablemente el recurso no alcanza y pues bueno, bendito Dios qué hay un trabajo con el que nos alimentamos, vestimos a la familia y hay que dar gracias a Dios por esto”, dijo el alcalde.