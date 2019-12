Sinaloa levanta bandera blanca en alfabetización

Un logro más para la educación de Sinaloa es el reflejo de la bandera blanca que representa la alfabetización, que gracias al trabajo constante del gobierno de Quirino Ordaz Coppel y las diferentes instituciones educativas que representa el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, se ha logrado superar.

El Polideportivo Juan S. Millán fue testigo de una ceremonia, donde se entregaron certificados de alfabetización y de conclusión de primaria y secundaria a adultos mayores. Con esto, Sinaloa mantiene un mínimo porcentaje de 3.1 por ciento en analfabetismo, por debajo del 4 por ciento requerido técnicamente para levantar la bandera blanca.

El gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo un reconocimiento a todos esos adultos, muchos de ellos de hasta 80 años, que hicieron un gran esfuerzo para superarse, aprender a leer y escribir o terminar sus estudios básicos de primaria y secundaria.

Un gran ejemplo de esto son los casos de la señora Eduviges Ibarra Huicho, de 83 años, que obtuvo su certificado de alfabetización; el señor Eduardo Gaspar Zavala, de 81 años, que recibió su certificación de primaria; y la señora Silvia Inzunza Chávez, de 57 años, a quien el gobernador le entregó su certificado de secundaria.

Esto es gracias a las oportunidades que se dan pero sobre todo a las ganas de ser alguien, de que no hay nada que nos pueda limitar, no hay nada que no se pueda superar, esos son los verdaderos sinaloenses" Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel