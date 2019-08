Sinaloa logra destacar en primer lugar con mayor crecimiento económico en el país

Guamúchil, Sin. La diputada local Mónica Sánchez López informó que en el primer trimestre de este año Sinaloa se colocó en la primera posición en el país como el estado con mayor crecimiento económico, con el 6.1 por ciento. Pero reconoció que este crecimiento no se ve reflejado en las economías locales como una expresión del desarrollo. De acuerdo con las cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (Itaee), del Inegi, el mayor incremento se dio en Sinaloa, sacándole de ventaja con 2.8 puntos porcentuales a Nuevo León. Esta información fue publicada recientemente por el Inegi, lo que en opinión de la diputada, es un dato importante que muestra el avance que se tiene en esta materia en el estado. Pero reconoce que esto no se ha visto reflejado en la percepción que tienen los líderes de sectores productivos ni en la opinión de la ciudadanía, cuyas familias no ven traducido dicho crecimiento económico en un desarrollo. “Es preciso hacer la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo económico, no es lo mismo, pero los porcentajes son importantes, porque son un referente de cómo va marchando la economía”, explicó la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico en el Congreso del Estado de Sinaloa.