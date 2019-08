Sindicato busca aumento de 5 por ciento del salario

Mocorito, Sinaloa.- El sindicato propuso el nuevo contrato colectivo de trabajo, donde buscan lograr el aumento del 5 por ciento de su salario. Por lo que el alcalde Guillermo Galindo Castro, expresó que se está trabajando en el tema y que ya cuenta con una valoración, por lo que el día 20 de agosto sostendrá una reunión con el personal sindicalizado.

“Esperamos que para el día 2 de septiembre todo quede bien claro con el tema del contrato colectivo”, dijo Galindo Castro.

Puntualizó que el ambiente entre ellos y el personal sindicalizado está tranquilo y que todo está bien y que solo es cuestión de esperar y no dar respuestas equivocadas. Dijo que no se quieren comprometer y no cumplir.