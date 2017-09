Sindicato pide aumento del 20 por ciento en nómina

Angostura, Sinaloa.- “Cabildo y yo (síndica procuradora) sí nos presentamos en la audiencia ante el tribunal para la revisión del contrato colectivo, mientras que representantes sindicales no se presentaron o asistieron. Nosotros pensamos proponerles a ellos un aumento real pero no el que están pidiendo”, comentó Xóchitl Atondo. Esto en relación con el pliego de peticiones que la líder del Sindicato al Servicio del Ayuntamiento en Angostura les hiciera llegar.

LAS PETICIONES.

De acuerdo con Xóchitl Atondo, quien tiene la figura de síndica procuradora en el Ayuntamiento, indicó que dentro de las peticiones existe el aumento del 20 por ciento en cuestión de la nómina para el personal sindicalizado.

Fotos: Caleb Melendres/EL DEBATE.

De acuerdo con lo explicado por la síndica procuradora, de cumplir con esta petición el municipio tendría que estar otorgando al sindicato alrededor del 80 por ciento del recurso que entra al Ayuntamiento.

“Nosotros estamos revisando en qué condiciones se encuentra el Ayuntamiento, sí queremos dar una contestación, pero solo sería en el aumento. Y en relación al tabulador, podríamos llegar a otorgar entre el 2 o 3 por ciento, no más de éstos”, explicó.

De igual manera, la síndica procuradora indicó que en estos momentos el sindicato se está llevando un 60 y tantos del por ciento, prácticamente se estaría ahorcando las arcas del municipio.

"En cada año o dos años, que es la revisión, ese aumento que quieren hasta dónde nos llevaría, en pocas palabras, quedaríamos en deuda. No queremos que se emplace a huelga, queremos estar bien con ellos, pero no podemos hacer esto”, comentó. Asimismo, dijo que es justificable que la líder del sindicato, Mirna Guadalupe Bojórquez Mascareño, no se presentara por problemas de salud, sin embargo, no es justificable que no haya mandado a nadie en representación.

Cabe mencionar que dentro del pliego de peticiones que tienen los del sindicato con el Ayuntamiento se pueden observar conceptos como becas, tres pares de uniformes al año, 65 días pagados previo al 20 de diciembre sin descuento, como aguinaldo, piedra y arena para construcción, despensa navideña, apoyo anual a trabajadores jubilados, estímulo de antigüedad, que va desde los 10 a 25 años, que el Ayuntamiento se haga cargo de la nómina de la secretaria del sindicato, y otras peticiones más. Los regidores tienen hasta el lunes para otorgar una respuesta al sindicato.