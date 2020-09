Sindicaturas de Angostura podrían quedarse sin elementos policiacos

Angostura, Sinaloa.- Se encienden los focos rojos en la mayoría de las sindicaturas de Angostura y no es para menos, pues debido al déficit de elementos que posee la corporación y el que muchos agentes están solicitando su retiro tras cumplir con su periodo correspondiente laboral, podrían quedarse en los próximos días sin seguridad policiaca.

Ante esta situación, Sergio Lagunes Inclán, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, explica que tienen problemas graves de efectivos, es una realidad que no se puede ocultar, y el proceso para incorporar a jóvenes no se da de la noche a la mañana, sino que es un procedimiento tardado, debido a que los policías no son al vapor ni se pueden agarrar muchachos de las escuelas o de la calle.

Cabe resaltar que recientemente la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez dio a conocer que Angostura tiene en la Academia de Policías, en plena capacitación, a ocho cadetes, los cuales terminarán su preparación en un lapso de seis meses a un año.

“Durante el presente año las cosas se nos han dificultado un poco más a raíz de que ya se fueron ocho policías, ya no están trabajando con nosotros dado a que solicitaron su retiro al cumplir su periodo de servicio correspondiente laboral, y es un derecho que por ley tienen, eso no lo podemos evitar, tenemos que respetar sus derechos.

Muchos comentan que en las sindicaturas solamente hay un policía por turno que vigila todo el poblado y los que les corresponde, y es verdad, pero quizá se llegue el momento en que no va haber ninguno, por las bajas que hemos tenido por retiro.

Debido a esto estamos reclutando jóvenes, ya están ocho en la Academia, pero el procedimiento es tardado, aparte lo de la pandemia nos afectó mucho en el curso de Formación de Policías, ya que no empezó en enero sino hasta julio, y ahorita solamente llevan dos meses en capacitación. Además uno más va a ingresar a finales del mes, y serían nueve, pero desafortunadamente se nos fueron ocho antes de que estos nueve nuevos agentes causaran alta.

Sin duda es una situación difícil, pero le estamos echando la mayor de las ganas para brindarle seguridad a la ciudadanía, pero, claro, en ocasiones diversas acciones se nos escapan de las manos, como lo es el caso de las motocicletas, aquí le pedimos a los padres de familia que también hagan consciencia con sus hijos”, detalla el mando policiaco.