Síndico Procurador de Angostura será sancionado sino asiste a la próxima sesión de Cabildo

Sinaloa.- Es la tercera vez que el Síndico Procurador de Angostura Arturo Ávila Atondo falta a la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Angostura, sin justificación que exponga el motivo de sus frecuentes ausencias.

La Alcaldesa de Angostura Aglaeé Montoya Martínez lanzó una advertencia porque dijo que no puede dejar desapercibida su tercera falta y por respeto al Cuerpo de Cabildo.

Estas fueron sus palabras a pocos minutos de que concluyera la sesión ce cabildo número 26, realizada esta tarde.

" No puedo pasar desapercibido, es mi amigo y lo aprecio pero le he dicho mucho que se necesita estar presente en las sesiones de cabildo. Ya son tres veces consecutivas que no se presenta y esa es mi preocupación y porque que es necesario el respeto".

Tras exponer las recurrentes ausencias de Arturo Ávila Atondo, la Presidenta Municipal solicitó que quedara asentado en el acta de Cabildo que si no se presenta en la próxima sesión se turnará a un consejo administrativo para que proceda una sanción, aunque falten pocos días para el cierre de gobierno.

La falta de responsabilidad de parte del Síndico para cumplir con sus funciones como integrante del Cabildo, tendrá sus consecuencias si continúa faltando.