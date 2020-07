Síndico de Alhuey, Angostura le pide confianza a la ciudadanía

Angostura, Sinaloa.- El síndico de Alhuey detalla que lamentablemente las redes sociales tienen acaparada la atención de las personas y aprovechan la facilidad del medio para dar a conocer diferentes problemáticas que se tienen en la comunidad y eso no es lo correcto, ya que todo tiene un procedimiento a seguir y él, con la autoridad que le confiere el cargo, es el conducto a seguir para gestionar y solucionar las cosas.

Ante esto, José Rosario López Espinoza le pide a la ciudadanía que tenga confianza en él y le haga saber lo que sucede, pues hasta hoy a la mayoría de los que le han solicitado algo les ha respondido de buena manera.

"A través de las redes sociales me he enterado de cosas que están sucediendo en la sindicatura y no está mal que lo hagan, que lo publiquen pero no es la forma correcta para que se las solucionen, para eso se tiene que levantar un reporte y hablar directamente al departamento que le corresponde.

Es lamentable que la gente confíe más en las redes sociales que en nosotros, porque yo estoy al 100 por ciento con la ciudadanía, atendiéndolos como es debido, ya que para eso me pusieron pero en veces no entiendo qué está pasando, ya que a nosotros siempre nos han atendido al momento los diferentes funcionarios, buscando la manera de solucionar el problema lo antes posible.

No se qué gana la gente con eso en redes sociales, es mucho mejor que de manera directa me hablen y me digan síndico está pasando esto, queremos solución y entonces yo en el mismo momento hago el reporte.

Las redes no son la línea a seguir, para generar soluciones verdaderas el problema se tiene que denunciar directamente, ya si de plano la gente está cansada de denunciar y no le hacen caso, pues el publicarlo en redes sería la última instancia", asegura el síndico de Alhuey, José Rosario López Espinoza.