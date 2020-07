Síndicos reclaman nula atención al alcalde de Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Ante una mejora que se hizo en el sistema de agua potable en la sindicatura de Pericos, a la cual asistió y posteriormente publicó en sus redes sociales el alcalde de Mocorito, Guillermo Galindo Castro, surgió la inconformidad del síndico Jesús Enrique Navarro por el hecho de que Galindo Castro no lo invitó a dicho evento y expresó que es una falta de educación de parte del presidente municipal.

“No nos invitó, lo raro que él tiene es que lo toma como particular, quién sabe si sea por la campaña que viene, y esto no nomás a mí me lo ha hecho, también a los síndicos de Cerro Agudo, Melchor Ocampo, y he platicado con ellos, por eso es que sé”, comentó.

Señaló que incluso han platicado los síndicos para intentar buscar una estrategia para analizar esta situación en Cabildo, porqué no son tomados en cuenta. Cabe mencionar que pasó una situación similar con el edil por el PAS, Valerio Cervantes Gastélum, a quien tampoco le llegó invitación cuando el alcalde visitó sus tierras para darle seguimiento a los trabajos de un pozo que se está construyendo en la comunidad Higuera de los Vega.

Por otro lado, el síndico de Pericos detalló que él intenta sacar adelante a esta sindicatura con algunos trabajos de jardinería para embellecer los lugares públicos, pero el área de Obras Públicas y los de Aseo y Limpia no se coordinan con él debido a que el alcalde les dio el puesto y no siguen las indicaciones del síndico, por lo cual se ve en la necesidad de hacer las cosas por su propia cuenta o buscar quién lo apoye.

“Tengo mucho problema de basura por lo mismo, que el personal no sigue indicaciones de nadie más que no sea el presidente”, comentó. Dijo que ellos son personal que depende de él, porque están coordinados a la sindicatura, por lo cual es personal a su cargo.

