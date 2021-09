Sipinna Angostura exhorta a ser más humanos con los derechos de los niños

Angostura, Sinaloa.- A pesar de que la labor del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) Angostura contempla ciertas metas a cumplir para lograr la difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la secretaria ejecutiva, Martha Patricia Payán Rivera, expuso que se fue más allá de los objetivos institucionales ante problemáticas atendidas.

Externó que la labor la dejó marcada “de por vida”, porque seguirá con su misión cuando termine su periodo de trabajo institucional. “Me queda la satisfacción de haber cumplido con las metas y más allá”.

La funcionaria expresó que hay personas que solo hablan de los derechos y que los niños también tienen obligaciones, sin embargo, no es así, ya que ellos tienen responsabilidades.

“Las obligaciones son de los padres de familia, del maestro, de la sociedad, de los adultos, de proporcionarles lo que ellos necesitan para que ese derecho no sea vulnerado. Estamos deshumanizados al ver pasar a un niño que está en la calle, que anda sin comer, descalzo, sucio, y pasamos como si nada. Tenemos valores, pero por qué no me conmueve ayudar a un niño que veo que tiene hambre, sed y que necesita protección y cariño”, cuestiona la funcionaria municipal.