Sirenazos que motivan a los médicos en esta contingencia

Guamúchil.-Con el firme objetivo de inyectarle al sector Salud de la región del Évora, especialmente a los médicos y enfermeras, ánimo y motivación en la tarea constante de prevención y atención que están manteniendo en estos momentos con la pandemia mundial Coronavirus, hoy por la noche Bomberos de Guamúchil llevaron a cabo el Sirenazo Nacional.

El comandante José Refugio Chiquete Ayala expresa que de esta significativa manera, haciendo sonar las torretas de las unidades por algunos minutos, la institución de auxilio está aportando un granito de arena, y al igual que todo mundo desea que esta contingencia pase lo más luego posible sin dejar fatales consecuencias tanto en Mocorito como en Angostura y Salvador Alvarado.

Chiquete Ayala manifiesta que además de motivar a los galenos a salir adelante en el día a día con sus pacientes pero también a sobrellevar la situación en sus hogares, este Sirenazo Nacional también tiene como finalidad concientizar a la ciudadanía y evitar en todo momento las agreciones que lamentablemente ya se han presentado en algunos estados de la República Mexicana en contra del personal médico.

Médicos, enfermeras y personal de salud se motivaron con el sonar de las sirenas de los bomberos en Guamúchil. | Daniel Ayala

“Aquí en la región del Évora el Hospital General es el que está dando todo el apoyo a la prevención y atención a pacientes que son sospechosos de Covid-19, y queremos a través de este sirenazo decirles a los doctores y enfermeros que no están solos.

Podríamos decir que es un sirenazo motivacional para no bajar la guardia y seguir combatiendo esta contingencia de frente, claro, tomando siempre sus medidas de prevención, ya que lo que menos queremos es tener un considerable número de contagios mucho menos muertes por Coronavirus.

Los bomberos rindieron un homenaje con sus sirenas a los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con Covid-19. | Daniel Ayala

A las personas de la región del Évora los invitamos a que en verdad se queden en casa, que no se arriesguen y anden en la calles, pues esto es real pero muchos no creen, piensan que es mentira todo lo que se dice, que es algo del gobierno, en fin, muchas otras cosas pero desafortunadamente los casos de contagio están aumentando y lo que no queremos es que se vea rebasado el sistema sanitario, es por ello que a todos les pedimos y exigimos que se queden en casa.

El sirenazo es para que el sector Salud no se sienta solo y nosotros también estamos haciendo lo que nos corresponde, ya que tenemos equipo y personal especializado que está disponible en caso de que se llegue a ocupar”, resalta el comandante José Refugio Chiquete.