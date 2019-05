Sistema DIF le da identidad a los niños

Angostura, Sinaloa.- El Sistema DIF de Angostura, en coordinación con el Departamento de la Defensa del Menor y las autoridades municipales que encabeza Aglaeé Montoya Martínez, trabaja arduamente para darle identidad a niños estudiantes de primaria que desafortunadamente todavía por algún u otro motivo no están registrados ante el Registro Civil y por lo tanto legalmente no existen, cosa que ya les empieza a dar problemas en la realización de diversos trámites, pues no poseen un acta de nacimiento como tal.

Ángel Andrey Angulo Zambada (director del DIF), e Isaac Angulo García (titular del Departamento de la Defensa del Menor), detallan que ya le están entrando de lleno a solucionar este detalle, pues han descubierto que en el campo pesquero La Reforma hay cuatro casos de niños que carecen de identidad.

“En varios planteles educativos hemos detectado que los niños tienen detalles en sus actas de nacimiento, pero donde más se ha presentado la problemática es en La Reforma, pues ahí descubrimos que hay varios, pero de ya estamos trabajando para darles la identidad que requieren. Lo lamentable del caso es que nos hemos encontrado con niños que ya tienen 10 años de edad y desafortunadamente no están registrados ante el Registro Civil, he ahí la urgencia de regularizarlos.

Es difícil de creer, pero así están las cosas, pero vamos a entrarle de lleno a las regularizaciones para que tengan todo en orden, pues los niños tienen derecho a la identidad.

El detalle con los niños que no están registrados es que no tienen el derecho a la legalidad. Sí, todo mundo sabe cómo se llaman y sus apellidos, pero no tienen un documento que los respalde, pues no cuentan con acta de nacimiento, y esto no es solo en La Reforma, pues también lo hemos detectado en Gato de Lara.

En el caso de Costa Azul, ahí nos hemos encontrado con errores en las actas de nacimiento y también los estamos apoyando en corregirlas”, manifiestan Ángel Andrey Angulo Zambada e Isaac Angulo García.