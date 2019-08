Sobreviven con una pensión económica muy precaria

Angostura, Sinaloa.- En esta semana es el Día del Abuelo y a decir de los economistas muchos adultos mayores de la región del Évora sobreviven con una precaria pensión económica que reciben mes tras mes, motivo por el cual, pese a la avanzada edad que tienen, se ven obligados a seguir luchando en la vida por encontrar un empleo que les ayude a complementar los gastos que tienen.

El profesor Jaime Jiménez Santos comenta que en muchas ocasiones la vida es un tanto injusta, pues luego de trabajar años y más años el retiro de una persona debería de ser digno, pero tal cosa no sucede a raíz de que sus cotizaciones ante el seguro por vejez fueron muy bajas durante su periodo activo laboral.

“En México hay cosas que no se entienden y no tendrían que pasar, y en el caso de los abuelos ellos deberían de disfrutar su retiro laboral de una manera decorosa, pero esto no sucede debido a que los gobernantes no les han hecho justicia a todos aquellos hombres y mujeres de la tercera edad que dejaron tantos años en el trabajo y en la productividad para de cierta manera sacar adelante al país.

El problema aquí es la mala distribución de la riqueza en la República y la concentración de la misma en muy pocas manos y eso no ha permitido que los adultos mayores tengan un retiro más digno.

La verdad en muchos de los casos es muy lamentable ver las condiciones en que viven algunos abuelos de la región del Évora, ya que hemos sabido que por no tener alguna entrada de dinero son abandonados por sus familiares, pues según se convierten en una carga, sin embargo todos nos debemos de acordar que para allá vamos, ya que un día cargamos a los hijos y ya después les tendrá que tocar a ellos cargar con nosotros otro par de años.

Se ha visto recientemente que toda aquella persona de la tercera edad que en la actualidad no trabaja y recibe un recurso por pensión sin duda alguna tiene una vida muy complicada porque muchos hijos lo verán como una carga que no quieren batallar, por eso vemos a muchos adultos mayores en las calles, desamparados y aquí en donde las instituciones de carácter social deberían de intervenir.

Un abuelo sin ingresos y sin la fortaleza de contar con un empleo sin duda alguna sufrirá mucho en lo que le reste de vida y las cosas se están poniendo más complicadas, ya que antes a los 60 años las personas se podían jubilar y ahora no, ahora subió a los 65 porque los gobiernos y las empresas están viendo que la esperanza de vida aumentó y ellos quieren que se trabajen más años”, comenta el economista.