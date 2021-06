Sociedad de Sinaloa tiene más aceptación ante la donación de sangre

Sinaloa.- Según la Organización Mundial de la Salud también este día ofrece una oportunidad para instar a los gobiernos y a las autoridades sanitarias nacionales a que proporcionen los recursos suficientes y establezcan sistemas e infraestructuras que permitan aumentar la obtención de sangre de donantes voluntarios y no remunerados.

Actualmente hay más disponibilidad de las personas en donar sangre en el estado de Sinaloa, porque han entendido que es de suma importancia.

La ciudadana Isela Cruz declaró que ella solo una vez ha donado sangre debido a que una integrante de su familia la necesitaba con urgencia, pero de haber sido una persona desconocida no lo hubiera hecho. Agregó que además en una ocasión tuvo que ser operada de una hernia y le pidieron una unidad, pero no la necesitó al final.

Por su parte, Carmen Sauceda dijo que ella ha donado sangre para una familia pero que de manera voluntaria y para ayudar a un desconocido no lo ha hecho, aunque no descarta la posibilidad, ya que afirma que en cualquier momento tanto ella como su familia pudieran necesitar de esta ayuda. Dijo que para la mayoría de las personas es un tabú el hecho de darle la sangre a un desconocido y que por eso han perdido la vida muchos enfermos.

Por último, Kenia López señaló que está bien que la sociedad se una en esta noble causa, porque realizando acciones como es-tas se puede salvar la vida de ciudadanos que lo requieran.

“Yo no he tenido la necesidad de que me donen sangre y tampoco he donado, pero si me lo piden puedo hacerlo”, citó.

