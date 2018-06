Socorrista, el héroe anónimo de entrega, sacrificio y vocación

Angostura, Sinaloa.- Se dice que para ser socorrista se tiene que tener el corazón de un gran tamaño para que pueda asimilar las alegrías, tristezas y los triunfos que dejan el quehacer diario. Actualmente este oficio ha visto nacer a muchos héroes anónimos, a muchos hombre y mujeres de gran valor, que día a día arriesgan sus vidas para salvar la de su prójimo.

Ímuris Higuera, presidente del Consejo Local de Cruz Roja Angostura, manifestó que es necesario reconocer a quienes han dado muchos años de su vida en ayuda a la sociedad y bajo la meta de salvar vidas.

Hoy (sábado) se reconocerá la trayectoria, el sacrificio de cada uno de los socorristas, éste es el aliento a seguir, ya que el socorrista se motiva día con día con ver el resultado de su trabajo.

De la misma forma dijo que es una labor tan bonita la del socorrista de Cruz Roja, “el reconocer a los voluntariados es como su combustible, ya que ellos interponen su vida en beneficio de la sociedad”.



Uno de los socorristas que sin duda alguna también ha dado mucho a la ciudadanía con su servicio por más de 48 años es el angosturense Francisco Ávila Martínez, quien expresó: “Para mí el ayudar a quien sufre un accidente y el ver que a una persona que tú le brindaste la atención en el lugar de los hechos, la ingresaste al hospital y posteriormente verla salir caminando, es el mejor regalo que podemos recibir como voluntarios”.

A su vez el voluntario de la benemérita institución de auxilio manifestó que es muy importante las capacitaciones y los conocimientos que los que ya tienen mucha experiencia te puedan brindar; asimismo, dijo que todo éxito se logra en base a un trabajo en equipo, ya que es indispensable que las acciones se efectúen coordinadamente.

Para concluir Ávila Martínez comentó que las situaciones más difíciles que le ha tocado pasar es el querer ayudar y no contar con las herramientas para hacerlo, “en ocasiones no se cuenta con las herramientas necesarias para ayudar de manera oportuna a las personas que se encuentran en accidentes y eso me causa tristeza, porque ya no está en nuestras manos el preservar la vida de la persona”.



Por su parte, Anastacio Soberanes, quien también es socorrista con más de 27 años de servicio, enfatizó: “Para nosotros la misión es servir a la gente, cumplirles, porque a veces es frustrante para nosotros que nos requieren un servicio y que ese no salga como nosotros quisiéramos”. También señaló que existen muchos sacrificios, pero que todo vale la pena, ya que el objetivo es ayudar.