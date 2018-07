Considero injusta mi expulsión de por vida: Eva Luz Herrera

Guamúchil, Sinaloa.- Ya transcurrieron un poco más de dos semanas, se han dicho muchas cosas, y aunque existen fotos y videos de que pueden evidenciar lo que sucedió exactamente esa noche del martes 25 de junio al concluir la serie final de la Liga de Softbol Femenil categoría Máster, Eva Luz Herrera Sánchez, una de las principales protagonistas del zafarrancho en pleno centro del terreno de juego, da a conocer su propia versión, y aunque reconoce tener cierta culpa, no está de acuerdo en el castigo que supuestamente se le aplicó y la forma en que ha divulgado el caso en las redes sociales la directiva del circuito.

¿Qué pasó esa noche de final del Softbol Femenil de la categoría Máster y en la cual se te culpa de haber provocado el conato de bronca entre las peloteras?

Asumo la responsabilidad del acto donde fui parte. Yo al día siguiente de ese caso busqué contactar al presidente de la Liga (Rosario Alberto Leyva) y también a Claudia Montoya, del Comité Municipal de Softbol, con la finalidad de pedirles una disculpa. Yo, la verdad, no me siento nada bien con esta situación.

Cuando estuve frente a "Chico" Leyva le dije que en ningún momento había sido mi intención de dar ese espectáculo en el campo. Yo solo me fui saltando al centro del campo para festejar con ellas (equipo rival) y en ese momento Yuri Castro se da la vuelta y me da un golpe en la nariz. Ellas consideran que yo me metí a agredirlas, y; ¿Cómo iba a hacer yo sola? Después ya ingresaron mis compañeras a separarnos. Yo me disculpé y están de testigo las delegadas de equipos de la Liga de Novatas.

Eva Luz cree que el castigo que le impusieron fue injusto / Fotografía: Octavio Inzunza / EL DEBATE

¿Tenías problemas personales con alguna de las peloteras rivales?

No es nada personal la verdad. Ella (Yuri Castro) con sus acciones y gestos hacia los rivales, y no nada más contra nosotras, sino con todas, estando adentro y fuera del campo hace malos comentarios echándote tierra. Otras jugadoras tienen roce con ella.

¿Estás consciente y reconoces que fue tu error?

Si, reconozco que fue un error mío haberme metido al campo cuando ellas festejaban. Lo acepto, porque allí fue donde se armó todo el relajo. Yo ya le pedí disculpas al presidente de la Liga, creo que hice bien en hacerlo, sin embargo, no supo valorar esto. Yo nunca pedí que no se me castigara, sino que se analizara a todas las que estuvimos involucradas.

¿Y del castigo de por vida que se te quiere aplicar en la Liga de la Nueva Era en otras más, qué opinas?

Eso fue decepción, y lo que me causó más molestia cuando veo que "Chico" Leyva antes de notificarme a mí mediante un oficio, publica en las redes un comunicado que yo no soy una persona grata como softbolista, y que de acuerdo a lo sucedido, se me castigaba de por vida. No estoy de acuerdo a que así me quiera manchar mi carrera de 30 años como softbolista.

En su momento voy a presentar una apelación. Acepto que tengo mi carácter, voy a los juegos y me entrego al máximo, pero nunca he agredido a nadie.

No me gustan las injusticias, ahora fuimos incitadas y solo yo recibo castigo y muy drástico. En pocas palabras, considero que "Chico" Leyva tiró la piedra y escondió la mano.

¿Qué le dices a la gente que opina en las redes sobre el caso?

A la gente que me apoya, le agradezco, y si me castigan, buscaré seguir jugando softbol en otro municipio, eso es lo que me gusta.