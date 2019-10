Solicita Angostura préstamo para compra de maquinaria nueva

Angostura, Sin. Éste día en el auditorio de la presidencia, el Consejo de Planeación y Desarrollo Municipal (Coplademun) tuvo una importante reunión donde el punto principal a tratar fue la propuesta de la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez de solicitarle un préstamo a Banobras para la compra de maquinaria pesada nueva para llevar a cabo de la mejor manera las diferentes obras que demanda la ciudadanía de las comunidades de Angostura.

En este evento estuvieron presente todos los síndicos así como también funcionarios públicos, productores acuícolas, ganaderos, agricultores, hasta algunos empresarios y comisariados ejidales, quien escucharon con atención todo lo relacionado con lo que se pretende lograr, pues dicho préstamo también involucra el recurso del Impuesto Predial Rústico.

La alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez comenta que derivado al gran rezago de servicios públicos que se tienen en el municipio debido a que la maquinaria con que actualmente cuenta el Ayuntamiento ya es obsoleta y está saliendo muy caro el repararlas o arreglarlas constantemente y su rendimiento en muy poco, por tal motivo la propuesta que traía era de solicitarle un préstamo de 10 millones de pesos a Banobras y adquirir una deuda a largo plazo, pero el pleno del Coplademun, en coordinación con los productores, le exigió que aumente el monto, que en vez de 10 sean 20 millones de pesos lo solicitado y así equipar de buena manera, con maquinaria pesada nueva, a la dirección de Obras Públicas.

"De lograr esos 20 millones de pesos se aplicarán en la compra de motoconformadoras, retroexcavadoras, dompes, entre otras cosas, para poder beneficiar al mayor número de la población angosturense posible.

En este caso le estamos bajando la información a los comisariados ejidales para que el próximo se pueda ya aterrizar la intención ya escrita como consejo de planeación para que se exponga ante Cabildo y sea ahí donde al final de cuentas va ser el que apruebe esta solicitud de préstamo.

En obras públicas definitivamente el municipio tiene la capacidad de endeudamiento y creemos que esta deuda al final será productiva y no me asusta la deuda cuando tiene que ser para beneficio de la sociedad y las comunidades y dejarla para la siguiente administración, pues a mí me dejaron deudas pasivas, demasiadas, pero creo yo que una decisión de estas es tomada a conciencia, ya que lo que buscamos es dejarle al municipio algo de maquinaria en buenas condiciones para que se siga trabajando.

En el proyecto también está adquirir un vactor para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, pues así nos hizo llegar la solicitud el gerente Ricardo Angulo quien también es parte del consejo, pues actualmente está trabajando con tres vactors prestados, a lo cual agradezco el apoyo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, ya que teníamos mucho rezago en drenaje pero hoy ya estamos a la par de las exigencias.

El contar con un vactor en el municipio realmente es una necesidad, por tal motivo dentro de esos 20 millones de pesos también estaríamos buscando adquirir uno, claro este sería seminuevo, a diferencia de la maquinaria para Obras Públicas que esta sí sería nueva. Si las cosas marchan de buena manera, en enero del año próximo ya podríamos adquirir la maquinaria", detalla la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez.